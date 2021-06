Biancaneve e i sette nani: Rachel Zegler protagonista del film Disney

Il live-action su Biancaneve e i Sette Nani ha trovato la sua attrice protagonista: stiamo parlando di Rachel Zegler, che vestirà i panni di Biancaneve per il lungometraggio tratto dal film d’animazione del 1937. Il regista del musical sarà Marc Webb.

Proprio il regista Marc Webb si è espresso sull’ingaggio di Rachel Zegler come Biancaneve:

Le abilità vocali di Rachel sono solo uno dei suoi doni. Lei è un’artista forte, intelligente e ottimista, e tutto ciò aiuterà a restituire e rinnovare la bellezza di questa favola.

La Zegler si è già distinta per la sua partecipazione a West Side Story, che arriverà nelle sale cinematografiche a dicembre, e presto la vedremo anche in Shazam! Fury of the Gods.

Benj Pasek e Justin Paul scriveranno le canzoni del film, e si tratta di grandi professionisti del settore considerando che hanno già lavorato a La La Land e The Greatest Showman. A produrre il lungometraggio ci saranno Marc Platt assieme allo stesso Webb,che dirigerà il film su Biancaneve su una sceneggiatura di Erin Cressida Wilson, che ha già lavorato a La Ragazza del Treno. La produzione del lungometraggio inizierà il prossimo anno.