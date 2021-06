Wellington Paranormal: il trailer dello spin-off di What we do in the Shadows

A luglio arriverà su The CW la serie TV intitolata Wellington Paranormal, che farà da spin-off a What we do in the Shadows.

Dopo che è stata diffusa la notizia riguardante la terza stagione di What we do in the Shadows, che arriverà a settembre, è stato diffuso il trailer dedicato allo spin-off intitolato Wellington Paranormal. Si tratta dello show dedicato ai poliziotti presenti nel film di Taika Waititi.

Wellington Paranormal uscirà il prossimo mese su The CW, ecco il trailer dedicato.

Welligton Paranormal segue il percorso di due poliziotti, O’Leary (Karen O’Leary) and Minogue (Mike Minogue), appartenenti all’unità paranormale di Wellington, sotto la supervisione del sergente Maaka (Maaka Pohatu). I tre investigano su eventi paranormali che avvengono nella capitale della Nuova Zelanda.

Il co-sceneggiatore e co-regista Jemaine Clement ha dichiarato:

Posso dire che è sorprendente riscontrare quanti tipi di possessioni demoniache possano esistere. E per sviluppare la serie TV ci siamo concentrati su tutti questi tipi di cose.

Gli appassionati della serie What we do in The Shadows da anni attendono anche un altro spin-off, intitolato We’re Wolves, che dovrebbe essere dedicato ai lupi mannari che sono comparsi nel film. Intanto la terza stagione di What we do in the Shadows avrà ancora come protagonisti Matt Berry, Kayvan Novak, Natasia Demetriou, Harvey Guillén e Mark Proksch.