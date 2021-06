The Suicide Squad: per James Gunn è stato più difficile creare King Shark che Groot e Rocket Racoon

James Gunn ha paragonato la creazione di King Shark di The Suicide Squad a quella di Rocket Racoon e Groot dei Guardiani della Galassia.

James Gunn è diventato celebre anche per aver creato personaggi particolari sia a livello visivo che narrativo, e, in vista di The Suicide Squad, ha presentato King Shark, dichiarando che è stato difficile da realizzare, ancora più di Groot e Rocket Racoon.

Ecco le parole di James Gunn a Total Film su King Shark di The Suicide Squad, paragonato a Groot e Rocket Racoon:

Posso dire che Rocket è stato difficile da realizzare perché abbiamo dovuto dare ad un animale una forma umana, ma una cosa del genere è cinque volte più difficile con uno squalo. Si è dovuto fare un lavoro davvero scrupoloso. Poi King Shark è un personaggio molto diverso rispetto a Groot e Rocket, perché loro sono personaggi buoni, mentre lui è un pesce e mangia esseri umani. Non nutre particolare amore per le persone, vuole però appartenervi, e vuole dimostrare di essere intelligente, anche se non lo è.

Insomma, sembra che con King Shark in The Suicide Squad ne vedremo delle belle, anche perché la voce originale del character sarà quella di Sylvester Stallone.

L’uscita del lungometraggio è prevista per il 5 agosto.