The Suicide Squad: una figure di King Shark con la faccia di Stallone

Readful Things, un utente di Twitter, ha realizzato una particolare figure dedicata al King Shark di Sylvester Stallone in The Suicide Squad.

Il King Shark di The Suicide Squad è uno dei personaggi che ha più entusiasmato gli appassionati di DC Comics dopo l’uscita del trailer del prossimo film di James Gunn, ed un appassionato ha pensato di creare una figure di King Shark con la faccia di Sylvester Stallone sovrapposta che ha entusiasmato lo stesso regista.

Qui sotto potete vedere il post su Twitter con l’immagine, ed il retweet dello stesso James Gunn, che ha scritto “Venderai un milione di queste figure”.

You’re gonna sell a million of these things. https://t.co/W24hjED4NK — James Gunn (@JamesGunn) March 30, 2021

Vi ricordiamo che il film arriverà nei cinema il prossimo 5 agosto e vedrà la The Suicide Squad recarsi nell’isola di Corto Maltese per portare a termine una missione di ricerca e distruzione. Il cast vede protagonisti Viola Davis (Amanda Waller), Margot Robbie (Harley Quinn), Idris Elba (Bloodsport), Jai Courtney (Captain Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flagg), David Dastmalchian (Polka-Dot Man), Steve Agee (John Economos), John Cena (Peacemaker) e Sylvester Stallone (King Shark). Ci saranno anche Nathan Fillion (Tok), Mayling Ng (Mongal), Pete Davidson (Blackguard), Sean Gunn (Weasel), Joaquin Cosio (generale Mateo Suarez), Juan Diego Botto (Luna), Storm Reid (Tyla), Alice Braga (Sol Soria), Jennifer Holland (Emilia Harcourt). Peter Capaldi (The Thinker) e Taika Waititi in un ruolo sconosciuto.