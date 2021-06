Settlers: trailer, poster e foto del film sci-fi con Sofia Boutella e Jonny Lee Miller

In seguito a un disastro ecologico, una famiglia terrestre si ritrova a vivere una desolata esistenza marziana. Reza e sua moglie Ilsa faranno del loro meglio per proteggere la loro figlia di nove anni, Remmy, dai pericoli di questa landa proibita.

Un thriller accattivante che sfodera elementi di western classico, con Sofia Boutella nel ruolo di Ilsa (Star Trek Beyond, Kingsman – The Secret Service) e Jonny Lee Miller (Elementary) in quelli di Reza. A interpretare loro figlia Remmy abbiamo due giovani attrici in due età differenti: Brooklyn Prince e Nell Tiger Free. Il villain del film sarà incarnato da Ismael Cruz Córdova. Il tutto diretto dal londinese Wyatt Rockefeller.

Il film arriverà il 23 luglio in VOD e in sala, perlomeno negli States, mentre non abbiamo ancora info su eventuali arrivi su qualche piattaforma streaming in abbonamento.

Leggi anche: