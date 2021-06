Punti di svolta con Robin Roberts: il trailer della serie originale Disney+

Disney ha condiviso il trailer della serie originale Punti di svolta con Robin Roberts, uno show che uscirà il 28 luglio su Disney+, mettendo al centro diversi personaggi popolari. Nel corso della serie Robin Roberts si siede con tre donne famose per condividere esperienze personali e toccanti.

Questo è il trailer di Punti di svolta con Robin Roberts.

Durante lo show, le ospiti spesso invertono le parti, intervistandosi a vicenda o coinvolgendo la stessa Robin Roberts in conversazioni profonde e spesso divertenti che mostrano autenticità e vulnerabilità. Tra le ospiti dello show ci sono Debbie Allen, Sofia Carson, Jamie Lee Curtis, Jenna Dewan, Sheila E., Melissa Etheridge, Mickey Guyton, Betsey Johnson, Billie Jean King, Tig Notaro, Raven-Symoné e Josie Totah.

Durante il periodo di co-conduzione di Robin Roberts a “Good Morning America”, la trasmissione ha vinto quattro Emmy Awards come Outstanding Morning Program e il People’s Choice Award nel 2017 come Favorite Daytime TV Hosting Team.

Robin Roberts è stata premiata con il Walter Cronkite Award for Excellence in Journalism, è stata inserita nella Broadcasting & Cable Hall of Fame, così come nella Sports Broadcasting Hall of Fame, ed è stata inclusa da Glamour tra le donne dell’anno. Robin Roberts ha fondato la sua società di produzione, la Rock’n Robin Productions, che crea programmi originali per ABC e altri network, che vanno da show d’informazione e documentari a eventi speciali live.

Punti di svolta con Robin Roberts è prodotto da Rock’n Robin Productions e The SpringHill Company. Oltre a Roberts e James, gli executive producer sono John R. Green e Reni Calister per Rock’n Robin Productions, insieme a Maverick Carter, Jamal Henderson e Philip Byron per The SpringHill Company, mentre Kadine Anckle è la showrunner.