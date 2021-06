Prime Day 2021: Tutte le migliori offerte selezionate da Lega Nerd

Questa selezione delle migliori offerte per i Prime Days 2021 verrà aggiornata durante tutta le giornate del 21 e 22 giugno: tornate a trovarci per vedere le nuove offerte aggiunte.

Come per tutti gli ultimi Prime Day vi ricordiamo per prima cosa che tutti i prodotti di Amazon sono in sconto e che soprattutto anche tutti i prodotti di Amazon Warehouse sono tutti in sconto del 30%, lì potenzialmente potete trovare affari incredibili, sommando lo sconto applicato di base ai prodotti restituiti a quello aggiuntivo del 30% di oggi e domani.

Smartphone in offerta

Poco X3 Pro

Uno dei migliori smartphone nella fascia più interessante, quella dei 300€, oggi e domani sta a 200€… vi devo dire altro?

Xiaomi Redmi Note

Tutta la serie Redmi Note di Xiaomi è in offerta per il Prime Day a prezzi molto vantaggiosi: c’è solo l’imbarazzo della scelta tra il modello base Redmi Note 10 a 159€ e la sua versione 5G: Redmi Note 10 5G (179€). In sconto anche la versione più potente, il Redmi Note 10S (199€) e il top di gamma Redmi Note 10 Pro (249€)

OnePlus Nord

Il OnePlus Nord è in sconto e passa dal prezzo già ottimo di 449€ a soli 300€

Per chi può spendere di più

Se potete spendere un po’ di più oggi e domani ci sono ottime offerte anche sui top di gamma, vi consigliamo ad esempio l’ottimo Samsung S20 FE 5G a 649,00€ e l’iPhone 12 a partire da 769,00€

Alexa, cosa c’è in offerta?

Tutti i dispositivi Amazon Echo che vi permettono di utilizzare l’assistente vocale Alexa sono in sconto, ecco quelli che vi consigliamo.

Echo Dot (4a generazione)

L’Echo Dot è stato rinnovato lo scorso anno e ora si presenta a forma di sfera, con un audio migliore e con una variante che offre presenta anche l’ora, perfetta per il comodino di casa.

Echo Show 8

La prima generazione dell’Echo Show da 8 pollici rimane per me la migliore scelta se volete un Echo con schermo, da usare per guardare contenuti, interagire con le camere compatibili, fare video chiamate e molto altro. Ora a 65€ è difficile resistere. Se volete spendere un po’ di più c’è in sconto anche la seconda generazione, che offre la nuova camera con inquadratura automatica, a 20€ in più.

Televisioni

Ci sono gli europei in corso e in più tra qualche mese ci sarà il cambio di standard per le trasmissioni del digitale terrestre: vi servono altre scuse per comprare una nuova televisione? Non credo.

LG OLED OLED55B16LA Smart TV 4K 55″

Facciamo l’investimento? Ci compriamo un bell’OLED, magari pensato anche per il gaming e magari con 500€ di sconto rispetto al solito? Per forza. 120Hz, processore veloce, OLED da 55 pollici con NVIDIA G-sync e AMD FreeSync, che volete di più?

LG OLED55B16LA Smart TV 4K 55″ a 1149€ invece di 1699 €

Fire TV Stick 4K Ultra HD

Ok, se non volete cambiare televisione e semplicemente volete rendere smart il vostro vecchio modello che va ancora benone… beh compratevi una Fire TV Stick, oggi è pure in sconto. Ha un comodo telecomando e magicamente avrete tutti i servizi streaming principali: Prime Video, Netflix, Youtube, Infinity, Rai Play, NowTV, DAZN, Disney+ e altri!

E se volete risparmiare al massimo e non vi serve la versione 4K… c’è la Fire TV Stick Lite a 19€:

Computer portatili

È ora di comprarsi un portatile nuovo? date un’occhiata alle offerte di oggi!

HP Pavilion 14-dv0001sl

Processore core i5, 8Gb di RAM e uno schermo full HD: per questo prezzo, non male per niente.

Huawei MateBook D 15

Se potete spendere un po’ di più, questo Huawei è molto meglio, con 16Gb di RAM e disco capiente.

Huawei MateBook D 15 a 699,00€ invece di 899,00€

Monitor

Uno schermo nuovo può cambiare completamente il modo in cui lavorate. Non ci sono scuse migliori per spendere soldi durante il Prime Day, diciamolo.

Monitor LG 27UN880

Mi piace da matti il fatto che abbia già, di base, il braccio snodabile che solitamente consiglio di comprare per ogni monitor, un bel risparmio. Questo 27 pollici ha tutto quello che serve, risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel), HDR, AMD FreeSync, refresh a 60Hz HDMI 2.0, Display Port 1.4, porte USB-C e pure jack audio per le cuffie e Speaker Stereo integrati da 10W!

Monitor LG 27UN880 a 399,99€ invece di 699,00€

LG 34GN850 UltraGear Gaming Monitor 34″

Un super monitor da gaming: 34 pollici ultrawide, risoluzione 4K e 160Hz massimi di refresh rate, con compatibilità Nvidia G-Sync e AMD FreeSync… il monitor che sognavate per giocare, oggi in sconto e forse finalmente acquistabile, date un’occhiata:

Amazon Kindle: il tuo miglior amico questa estate

Come sempre sono in sconto ache gli ottimi lettori di eBook Kindle, davvero perfetto in estate da portarsi in spiaggia e ora, visto che sono tutti sovrailluminati, anche ottimi per leggere la sera prima di addormentarsi.

Kindle Base

Il modello che vi consiglio se volete spendere il meno possibile, magari perché è il vostro primo eReader e non sapete ancora se fa al caso vostro, portandovi comunque a casa un ottimo prodotto, con tutto quello che serve, compresa la sovrailluminazione. Magari bianco, per cambiare un po’… e prendete pure la versione con pubblicità, non da fastidio per niente, è presente solo nello screensaver e dalla home page si può togliere facilmente dalle impostazioni.

Kindle Paperwhite

Se volete/potete sependere un po’ di più, c’è in offerta anche il Kindle Paperwhite che offre in più una risoluzione migliore e l’impermeabilità:

Cuffie True Wireless

Una nuova categoria di prodotto introdotta da Apple anni fa con le AirPods: sono le cuffie true wireless, comodissime, indispensabili, golosissime in questi giorni di sconti. Eccone una per ogni fascia di prezzo.

Sony WF-XB700

Non sono il meglio del meglio, ma con questo sconto lo diventano: oggi a meno di 50€ vi portate a casa queste true wireless di Sony che costerebbero solitamente tre volte tanto.

Samsung Galaxy Buds Live

A questo prezzo sono davvero interessanti queste Galaxy Buds Live: sono oggi disponibili in tutti i (tanti) colori a 99€ invece di 149€

Sony WF-1000X Mark 3 con HD Noise Cancelling

Queste le volevate da quando le avete viste per la prima volta, diciamolo. Delle true wireless di Sony con un ottimo noise cancelling, ora a questo prezzo? Per forza!

Quello che non sapevi di volere

Tastiera Logitech K400 Plus

Perfetta per essere usata dal divano, questa tastiera di Logitech è il vostro incauto acquisto di oggi: a 20€ non è possibile resistere. C’è sia in bianco che in nero: scegliere il colore è l’unico dubbio che dovete avere.

Sony WH-1000X Mark 3 – Cuffie Wireless, Over-Ear con HD Noise Cancelling

Sono uscite anche le mark 4, ma queste mark 3 rimangono la versione migliore per qualità / prezzo e ora con lo sconto del Prime Day, ancora di più, ve le portate a casa a poco più di duecento euro.

Crucial X8 SSD Portatile

È il disco esterno che uso io per fare montaggio video e backup super veloci: collegamente USB-C fino a 1000MB/sec e bello compatto, perfetto. Ne ho parlato in questo video se vi interessa approfondire prima di comprare.

WD_BLACK P10 Game Drive 5 TB

Lo vendono come disco esterno per console, ma ovviamente si può usare per tutto quello che volete. Mi piace per la sua estetica particolare e il case in metallo fighissimo. Il taglio da ben 5Tb è in offerta oggi ad un prezzone, magari vi serviva:

Polaroid Hi-Print Stampante Bluetooth

Magari vi va di stampare un po’ delle foto che fate e regalarle o appenderle in casa… beh volendo spendere il meno possibile c’è questa stampante Polaroid che va benone per quello che costa oggi.

Electrolux Condizionatore Portatile

Antò, fa caldo! E lo so. Oggi vi portate a casa questo condizionatore portatile quasi a metà prezzo. Self Evaporative System, Display Premium, Filtro Antibatterico, Timer 24h, prego.

USAG Forbice professionale per elettricisti

Sai quelle robe che vedi e te ne innamori anche se non ti servono per davvero? Ecco. Bellissime e potenzialmente super utili in tante occasioni. O magari no, ma le volete lo stesso.

Shure MV88+ Video Kit Con Microfono Digitale Stereo a condensatore

Ve l’ho consigliato durante UltraPop festival: ora è uscito il modello nuovo, sempre compatibile con Android e iOS ed è ancora la migliore soluzione per fare vlogging o riprese con il proprio smartphone e avere il miglior audio possibile. Questo kit poi include tutto, anche il mitico treppiedi di Manfrotto.

[IN CONTINUO AGGIORNAMENTO]