Il Divin Codino: Netflix pubblica un piccolo documentario complementare su YouTube

Il biopic Il Divin Codino ripercorre alcuni dei momenti salienti della vita di Roberto Baggio, ma non tutti: ecco un interessante approfondimento.

Il Divin Codino, il film di Letizia Lamartire con Andrea Arcangeli, ha ricordato a tutti noi l’importanza di Roberto Baggio per il calcio italiano e non solo. In questo video pubblicato sul canale YouTube di Netflix ripercorriamo la carriera di Roberto Baggio grazie al racconto curato da Dario Saltari, Marco D’Ottavi e Simone Conte.

Dall’esordio al Lanerossi Vicenza alla Fiorentina, passando per il contestatissimo passaggio alla Juventus e l’influenza culturale che un giocatore come Roberto Baggio ha avuto sull’Italia di quegli anni: ecco come Roberto Baggio è diventato Il Divin Codino.

Questa la sinossi ufficiale:

Il Divin Codino ripercorre i ventidue anni di carriera di Roberto Baggio soffermandosi tanto sulla storia del campione quanto su quella dell’uomo.

Una cronistoria dei 22 anni di carriera del calciatore fuoriclasse Roberto Baggio, dal sofferto esordio sul campo alle divergenze con alcuni allenatori.

Raccontando l’ascesa sul campo, i conflitti con gli allenatori, gli imprevisti e una capacità di reagire che ha dello straordinario, dipinge il ritratto di un’icona destinata a diventare negli anni un punto di riferimento per il calcio italiano nel mondo.

