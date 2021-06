DLSS: NVIDIA annuncia il supporto a molti nuovi giochi

Non è passato molto da quando il DLSS di NVIDIA ha fatto il suo debutto all’interno dell’Unreal Engine 5 e su molti nuovi titoli. Parliamo del Depp Learning Super Sampling, pensato per ottimizzare al meglio l’esperienza di gioco attraverso le nuove schede video dell’azienda. Quest’oggi, il supporto alla tecnologia si espande ulteriormente, in quanto l’azienda ha confermato che il DLSS è pronto per arrivare su nuove opere.

Recentemente, il DLSS è approdato all’interno di: Rainbow Six Siege, Necromunda: Hired Gun, The Persistence Enhanced e Chernobylite, ma la lista sta davvero per espandersi. Come confermato quest’oggi, presto anche Rust riceverà il DLSS, e la lista di giochi che supporteranno la tecnologia di NVIDIA fra giugno e luglio (e non solo) inizia a lievitare notevolmente.

Ecco la lista completa dei titoli pronti ad accogliere il DLSS presto:

LEGO Builder’s Journey – 22 giugno

DOOM Eternal – 29 giugno

Rust – 1 luglio

The Ascent – 29 luglio

Red Dead Redemption 2 – Presto in arrivo

Icarus: First Cohor – Presto in arrivo

Dying: 1983 – Presto in arrivo

Come ci ha tenuto a ribadire NVIDIA, anche l’engine Unity presto supporterà il DLSS, e la tecnologia arriverà nella giornata di domani anche sui giochi Vulkan attraverso Proton. Questa permetterà a coloro che giocano su sistemi Linux di sfruttare i Tensor Core delle proprie GPU RTX al fine di migliorare le proprie prestazioni su vari giochi, partendo da DOOM Eternal, No Man’s Sky e Wolfenstein Youngblood.

Attualmente, il DLSS è supportato su oltre 55 giochi, e sempre più software house puntano a ottimizzare le proprie esperienza sfruttando la tecnologia di NVIDIA per incrementare il numero di FPS a parità di performance, migliorando le possibilità che le schede grafiche hanno da offrire.

Seppur partito quasi come esperimento, il progetto di NVIDIA si sta espandendo a sempre più motori grafici, iniziando a diventare parte integrante del mercato su PC. Se i rumor dicono il vero, questo colpo andato a segno potrebbe ripercuotersi anche sul mercato console, giungendo potenzialmente su Nintendo Switch Pro.