Dead for a Dollar: Christoph Waltz e Willem Dafoe nel nuovo film di Walter Hill

Tre nomi importanti del cinema si sono uniti nel segno di un genere iconico come il western, con un titolo altrettanto iconico che richiama i film di Sergio Leone: Christoph Waltz e Willem Dafoe sono protagonisti del nuovo lungometraggio di Walter Hill, intitolato Dead for a Dollar.

Dead for a dollar richiama film come Per un Pugno di Dollari o Per qualche dollaro in più. Secondo Deadline la storia sarà ambientata nel 1897 nel New Mexico, e vedrà Waltz interpretare un cacciatore di taglie chiamato Max Borlund, ingaggiato da un uomo d’affari di Sante Fe per cercarne la moglie, che è stata rapita. In realtà Max scoprirà che la donna è in fuga con l’amante, e che il marito è un violento, e sarà il cacciatore di taglie a dover decidere la cosa più giusta da fare.

Il ruolo di Dafoe sarà, invece, quello di Joe Cribbens, un giocatore d’azzardo che Max ha mandato in prigione diversi anni prima.

Walter Hill ha scritto il lungometraggio assieme a Matt Harris, con il film che è stato prodotto da Jeremy Wall, Kirk D’Amicoe e Carolyn McMaster. Dead for a Dollar sarà il terzo progetto diretto da Walter Hill negli ultimi vent’anni. Il regista ha già lavorato a 48 ore ed a I Guerrieri della Notte.