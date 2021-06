Call of Duty Warzone: scoperta una porta ‘killer’, uccide i giocatori istantaneamente

Una porta difettosa sta sterminando i giocatori di Call of Duty Warzone. È un glitch e non è ancora chiaro cosa l'abbia causato.

I giocatori di ‘Call of Duty: Warzone‘ hanno scoperto una nuova anomalia. Nei pressi delle miniere di sale è presente una porta che non solo è inutilizzabile, ma causa anche la morte immediata del giocatore se questo tenta di interagirci. Non a caso è stata soprannominata la porta killer.

Le possibili ragioni dietro a questo glitch hanno diviso la community e attualmente non sappiamo cosa sia andato storto. Inutile dire che, al di là del suo nefasto effetto, la porta è già diventata un luogo di culto dei giocatori, che si stanno paracadutando nel luogo per provare in prima persona il bug.

A scanso di equivoci, siamo abbastanza certi che non si tratti un easter egg ma di un glitch. Forti di questa consapevolezza, non siamo comunque sicuri delle ragioni dietro questa insolita porta-killer. Come nota PC Gamer, le porte sono storicamente una delle più grandi sfide per i developer di videogiochi (ne aveva parlato recentemente anche un articolo de Il Post). Dovrebbero essere una banalità, ma presentano un sacco di ostacoli da superare: dalle animazioni, dalle dimensioni necessariamente irrealistiche per mantenere una certa continuità nel POV del giocatore a molte altre insidie.

Una tesi maggioritaria sottolinea come la porta, in un precedente update, fosse utilizzabile, mentre nell’attuale versione del battle royale dovrebbe essere chiusa. Probabilmente questo crea una qualche forma di conflittualità.

Un’altra tesi punta il dio contro le red door, una feature piuttosto recente del gioco che consente ai team di spostarsi rapidamente da un punto A ad un punto B della mappa. Forse qualcosa è andato storto nell’implementazione della novità.

Resta il fatto che è piuttosto curioso che interagire con questa porta provochi un ‘abbattimento’ istantaneo, e non qualche altra forma di glitch – come un crash del gioco o semplicemente il mancato completato dell’azione di apertura.