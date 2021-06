Are You Afraid of Darkseid? A ottobre un fumetto horror sul personaggio DC Comics

A ottobre uscirà il fumetto Are You Afraid of Darkseid?, un'antologia horror sul personaggio DC Comics.

Dopo essere stato mostrato in Zack Snyder’s Justice League, Darkseid è pronto ad essere il protagonista dell’antologia a fumetti a tinte horror intitolata Are you Afraid of Darkseid? che la DC Comics pubblicherà a ottobre proprio in occasione di Halloween.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli, se non che la data precisa della distribuzione dell’antologia a fumetti Are You Afraid of Darkseid? sarà quella del 5 ottobre, ma la pubblicazione dovrebbe avere diverse storie realizzate da diversi disegnatori e sceneggiatori.

Il titolo Are You Afraid of Darskeid? è un chiaro riferimento ad Are you afraid of the Dark? la serie TV antologica a tema horror, che in Italia è conosciuta come Hai Paura del Buio? Nella descrizione del volume viene riportato:

Sedetevi attorno al fuoco cari campeggiatori, perché è tempo di raccontare le tradizionali storie di paura che non vi faranno dormire, se non con la luce accesa.

Insomma, classica descrizione da antologia horror, ma non è stato dato alcun dettaglio e riferimento al mondo DC Comics. Il prezzo del fumetto sarà, negli Stati Uniti, di 9,99 dollari.

Nel frattempo è stata rivelata anche la prima immagine del Due Facce che troveremo nel fumetto Batman ’89, ispirato ai film di Tim Burton. Qui sotto trovate la news: