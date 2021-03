Justice League: un nuovo spot mostra Darkseid ad Atlantide

Un nuovo Spot TV della Justice League di Zack Snyder mostra Darkseid durante una lotta sottomarina ad Atlantide. Anche se Darkseid non è il principale cattivo della Justice League, il regista ha progettato bene il suo ruolo. Negli ultimi tre anni, i materiali per il marketing ufficiale hanno cercato di confondere ciò che rappresenta. Ora è conosciuta da tempo una versione giovane di Darkseid, conosciuta come UXAS.

UXAS, condusse l’invasione della Terra molto tempo prima. In un altro video della Justice League invece veniva mostrato su Apokolips mentre parlava a Steppenwolf. Il potere di Darkseid si amplifica grazie all’effetto omega con cui può bloccare un bersaglio per assicurarsi che lo distrugga. Ecco un’anteprima di questo scontro con Darkseid sott’acqua.

Questo nuovo spot mostra per la prima volta Darkseid mentre usa i suoi pieni poteri. Darkseid sta combattendo sott’acqua, e ciò potrebbe significare che si trova ad Atlantide. Detto questo, c’è una possibilità che questo potrebbe far parte della sequenza che mostra il passato del personaggio e che probabilmente è più grande di quanto si immaginasse in precedenza.

Con questo nuovo video di Darkseid, le aspettative per l’arrivo della versione di Zack Snyder continueranno a crescere. La buona notizia è che siamo a pochi giorni di distanza dall’essere in grado di vedere il film nella sua interezza (quattro ore). E se il team di marketing sta ancora condividendo nuovi filmati di Darkseid, si spera che sia un buon segno del fatto che lo Snyder Cut riserverà ancora molte sorprese. In Italia Justice League andrà in onda su Sky e Now Tv dal 18 marzo.