Whatsapp sarà utilizzabile su più dispositivi, leakati i primi dettagli

Un nuovo leak ha potenzialmente anticipato alcuni dei dettagli che coinvolgeranno la nuova rivoluzione attualmente in sviluppo per WhatsApp.

Com’è ormai noto da tempo, sembra che WhatsApp sia in procinto di aggiornarsi in questo 2021 per supportare contemporaneamente più dispositivi. Si tratta di una feature particolarmente comoda, che lascia tuttavia spazio a molteplici domande riguardanti il possibile funzionamento, e non abbiamo ancora tuttavia risposte in merito. Per fortuna, un leak potrebbe averci anticipato alcuni dei dettagli che riguarderebbero questa versione.

Fino a oggi, è risultato impossibile connettere WhatsApp a più di una sessione, in quanto puntualmente la precedente viene disconnessa per far spazio alla nuova, ma queste nuove regole potrebbero cambiare del tutto le carte in tavola.

Si tratta di informazioni trafugate e riportare da Wabetainfo, pur trattandosi di una fonte particolarmente attendibile è senza dubbio il caso di prendere tutto con particolare cautela, visto che l’eventuale aggiornamento potrebbe presentarsi con novità completamente diverse da quelle che ci aspettiamo attualmente.

Di seguito, tutte le novità indicate dal suddetto portale in merito alla feature dei multi-dispositivi di WhatsApp:

I dispositivi connessi possono funzionare senza che la connessione a internet sia attiva sul principale

Il dispositivo principale può restare disconnesso da internet anche fino a 2 mesi

Puoi collegare fino a 4 sessioni all’account di WhatsApp

I dispositivi supportati includono WhatsApp Web, WhatsApp Desktop e il portale di Facebook

La modalità multi-dispositivo verrà rilasciata come feature in beta per coloro che vorranno provarla, e all’inizio risulterà opzionale per gli utenti

Le chiamate, sia video che voce, funzioneranno fra dispositivi collegati

Non potrai inviare un messaggio o chiamare coloro che avranno una versione di WhatsApp vecchia attualmente installata

Questa feature è prevista per arrivare prima dei prossimi mesi, ma ovviamente la data potrebbe venire posticipata

Nel caso in cui le informazioni risultassero veritiere, potremmo ricevere aggiornamenti ufficiali davvero presto in merito, considerando che si tratterebbe di un aggiornamento in arrivo già quest’estate, il quale potrebbe rendere sensibilmente più comode le sessioni di moltissimi utenti, attualmente limitati dalle meccaniche introdotte per la piattaforma di messaggistica targata Facebook.