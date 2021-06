Google nei guai, l’Unione Europea apre un’indagine sul business della pubblicità

L’Unione Europea si prepara ad aprire un’indagine sul business delle inserzioni pubblicitarie di Google. Si tratterebbe dell’ennesima spada di Damocle sul colosso americano e l’ennesima potenziale sanzione dell’Europa, che negli ultimi 10 anni ha comminato sanzioni a Google per un valore complessivo di 8 miliardi di euro.

Negli ultimi dieci anni l’UE ha sanzionato Google per oltre 8 miliardi di euro

Solamente la scorsa settimana, l’agenzia per il mercato e la concorrenza della Francia ha multato Google per 220 milioni di euro, sempre per abuso di posizione dominante sul mercato delle inserzioni pubblicitarie. Un’indagine dell’antitrust dell’UE, scrive Reuters, potrebbe partire da qui per portare a rilevamenti e conseguenze più profonde. Nel frattempo, Google si è impegnato con le autorità francesi a rivedere il suo modello di business. L’ennesima multa dalla Francia, che 12 mesi prima aveva sanzionato Google per 50 milioni di euro – ma in quel caso si parlava di una violazione del GDPR.

Il business della pubblicità di Google, solamente nel 2020, ha fruttato all’azienda oltre 147 miliardi di dollari, rendendola di fatto la prima compagnia del settore. Il 16% dei ricavi arrivano da quelli che vengono chiamato display e network business, ossia la possibilità per altre aziende di usare la tecnologia di Google per vendere pubblicità sui loro siti o app.

L’indagine dell’Unione Europea si affiancherebbe ad un procedimento del Dipartimento di Giustizia degli USA, che l’anno scorso ha aperto un’altra indagine sul business pubblicitario di Google.