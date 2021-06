The Witcher 2: il secondo teaser della nuova stagione

Henry Cavill e Netflix vi invitano a gustarvi qualche breve istante della nuova stagione di The Witcher con il secondo teaser della Season Two.

What does destiny have in store for Geralt of Rivia in Season 2? Here's a clue. pic.twitter.com/u1uXAnzUfG — The Witcher (@witchernetflix) June 18, 2021

Durante la Geeked Week, Netflix ha rilasciato un primo, enigmatico teaser relativo alla seconda stagione di The Witcher: oggi arriva un nuovo teaser, altrettanto breve, promettente e… misterioso.

Davvero difficile, anche per un appassionato dei romanzi, decifrare quanto si vede in questi pochi secondi. Confidiamo, ad ogni modo, in un full trailer (e magari una data di lancio precisa) durante la WitcherCon, attesa per il 9 luglio.

Durante l’evento, organizzato in collaborazione tra Netflix e CD Projekt Red, i fan potranno avere accesso a tutta una serie di info, novità e sfiziosità sulla saga, in particolare anticipazioni sulle prossime varie iterazioni del franchise sulla piattaforma streaming.

