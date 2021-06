Tamagotchi Smart: i cuccioli virtuali si reinventano per il 25esimo anniversario

Tamagotchi si reinventa in occasione del suo 25esimo anniversario e diventa uno smartwatch. Si chiama Tamagotchi Smart e va portato al polso, per avere il cucciolo virtuale sempre sott’occhio. Il device funziona con uno schermo touch, oltre che grazie ad un sistema di riconoscimento vocale che consente di impartire alcuni comandi al gioco. E sì, ovviamente fa anche quello che ci si aspetta da uno smartwatch: mostra l’ora.

A questo si aggiungono altre funzioni di base, pensate sempre per avvicinare l’oggetto ad un vero e proprio smartwarch, ad esempio c’è una comoda funzione per tenere conto dei passi fatti durante la giornata.

Se siete abituati al vecchio Tamagotchi degli anni 90, sappiate che negli ultimi 25 anni sono cambiate un po’ di cose. A partire dallo schermo, non più monocromatico ma a colori, oltre al fatto che il device può comunicare via wireless con altri prodotti della stessa linea, consentendo ai cuccioli virtuali di parlare tra di loro. La batteria dovrebbe durare circa 30 ore con una singola carica.

Il primo drop del Tamagotchi Smart sarà distribuito da Bandai attraverso una lotteria. Poi, a novembre, il giocattolo verrà messo in vendita ad un prezzo di 68$ e sarà disponibile per chiunque. Bandai venderà anche degli accessori a parte, delle chiavi da inserire all’interno dello smartwatch per sbloccare nuove funzioni. Costano circa 10$ l’una.

Per il momento sappiamo che verrà messo in vendita in Giappone, mentre non abbiamo notizie precise su una release internazionale.