Nvidia Shield TV cambia volto: Netflix, Disney Plus e Prime Video saranno mostrati su una sola scheda

Un nuovo aggiornamento cambia il volto della home di Nvidia Shield TV, che ora ricorda un pochino l’UI del nuovo Crhomecast con Google TV.

Nvidia Shield TV è di gran lunga uno dei più amati Android TV box sul mercato. È in commercio dal 2015, mentre nel 2017 e il 2019 sono usciti due nuovi modelli che hanno introdotto alcune migliorie. Nonostante gli anni alle spalle, rimane una delle migliori soluzioni e NVIDIA non a caso ha continuato a supportare ininterrottamente il device con nuovi aggiornamenti.

Il nuovo aggiornamento, in roll-out proprio in queste ore, fa un lifting alla schermata principale del box con Android TV. Nella home ora troviamo la nuova Discover Tab, un aggregatore dei contenuti principali di tutte le app e i servizi installati dall’utente. Proprio come nel nuovo Chromecast con Google TV, è possibile trovare i migliori contenuti di Netflix, Disney Plus e Prime Video (giusto per fare qualche esempio) in un solo posto.

Non sappiamo se i suggerimenti avvengano sulla base dei gusti dell’utente – come sul Chromecast – o se semplicemente la nuova Discover Tab si limita a mostrare i contenuti più recenti o apprezzati dagli altri utenti.

L’aggiornamento arriverà inizialmente per gli utenti di USA, Canada, Regno Unito, Francia e Australia. In Italia e in Spagna, fa sapere Android Police, l’aggiornamento non include ancora la Discover Tab, ma è verosimile che in futuro la nuova feature arrivi anche da noi.