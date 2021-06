Miley Cyrus: il trailer del Pride concert che arriverà su Peacock

Peacock celebrerà il mese Pride distribuendo un concerto di Miley Cyrus che è stato presentato con un trailer da poco pubblicato. Il titolo dell’evento è Miley Cyrus Presents Stand By You, e si è svolto al Ryman Auditorium di Nashville con la popolare cantante performare su canzoni classiche come Believe, Dancing Queen ed un medley di Madonna con brani come Express Yourself e Like A Prayer.

Qui sotto trovate il trailer del Pride concert di Miley Cyrus su Peacock, che verrà mandato in onda il 25 giugno.

Tra gli ospiti del concerto ci saranno anche Brothers Osborne, Mickey Guyton, Little Big Town, Maren Morris e Orville Peck. L’evento è stato prodotto da Den of Thieves e Miley Cyrus, oltre che dalla compagnia di produzione di Tish Cyrus, la Hopetown Entertainment.

I produttori dell’evento sono Jesse Ignjatovic, Evan Prager e Barb Bialkowski, assieme a Den of Thieves, Miley Cyrus, Tish Cyrus, Adam Leber e Adriana Arce. Tra i produttori esecutivi ci sono Samantha Brooke Green, Jordan Barrow di Den of Thieves e Alex Hiegel.

Per tutti gli appassionati di cinema e serie TV ricordiamo l’apparizione di Miley Cyrus in un episodio di Black Mirror, disponibile su Netflix.