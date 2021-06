Ferrari e Amazon AWS: storico accordo per Cloud e Intelligenze artificiali

Amazon Web Services e Ferrari hanno raggiunto uno storico accordo. Il colosso del tech sarà il fornitore esclusivo del Cavallino di Maranello per i servizi di cloud storage, machine learning e intelligenza artificiale.

L’accordo potenzia ulteriormente il percorso di trasformazione digitale della casa automobilistica italiana. Importanti risvolti anche per la Scuderia Ferrari Formula One, che grazie alle infrastrutture di Amazon non solo avrà nuove risorse per progettare, testare e simulare le performance delle sue monoposto, ma potrà anche lavorare – scrive Reuters – ad una nuova piattaforma dedicata ai tifosi del team.

La nuova piattaforma, apprendiamo da un comunicato di Maranello, offrirà ai fan l’opportunità di vivere una vera e propria esperienza da insider della Scuderia, accedendo a contenuti esclusivi, aggiornamenti in tempo reale, diversi strumenti di personalizzazione e alcune applicazioni interattive. Maggiori dettagli saranno annunciati in futuro.

Assieme le due compagnie accelereranno il processo d’innovazione all’interno dell’intera organizzazione Ferrari

si legge nel comunicato. L’accordo tra AWS riguarda la maggior parte dei dipartimenti del brand, inclusi GT Competition e Ferrari Challenge.

Il logo di Amazon Web Services farà la sua comparsa sulla livrea delle monoposto della Scuderia Ferrari, oltre che sulle divise dei piloti. L’accordo di sponsorship partirà ufficialmente durante il French Grand Prix di questo weekend. Non sono noti i dettagli economici dell’accordo.