Blacula: in sviluppo il reboot del cult della Blaxploitation

Quando si parla di incroci tra horror e blaxploitation non si può non parlare di Blacula, un cult degli anni Settanta che ora arriverà in una versione reboot realizzata da MGM, e da Bron e Hidden Empire Film Group.

La notizia è stata comunicata da Variety, che ha specificato come il reboot di Blacula intende riportare all’attenzione il classico del blaxploitation che ha avuto due film dedicati, nel 1972 e nel 1973, ovvero Blacula ed il sequel Scream Blacula Scream.

La sceneggiatura del reboot sarà realizzata da Deon Taylor assieme a Micah Ranum. La storia al centro di Blacula vede un principe africano maledetto da Dracula dopo che è andata fallita una tratta di schiavi. Blacula viene così intombato, e si risveglia duecento anni dopo, alla ricerca di vendetta e per ridare dignità alla gente del suo popolo.

Lo sceneggiatore del reboot Deon Taylor ha dichiarato:

Blacula è uno dei più prestigiosi franchise che riguardano la cultura black, e questo perché ha dato alla blaxploitation dei titoli horror, cambiando il modo di come la nostra gente potesse confrontarsi con certe opere del grane schermo.

Il grande protagonista dei primi film è stato William Marshall.

