Zerocalcare – Strappare Lungo i Bordi: un aggiornamento a fumetti per la serie animata Netflix

Se siete tra coloro che aspettano spasmodicamente Strappare Lungo i Bordi, la serie animata di Zerocalcare annunciata a dicembre, abbiamo una buona e una cattiva notizia per voi.

La buona è che il fumettista romano ha fornito, in forma di fumetto, un aggiornamento sullo sviluppo; la cattiva è che per vedere il prodotto finito dovremo attendere un altro po’, come leggiamo nel fumettino rilasciato oggi su Facebook e rilanciato anche da Bao Publishing.

Siccome mi viene chiesto tutti i giorni, con grande emozione ho deciso di aggiornare il mondo su come procede la serie per Netflix che stiamo facendo insieme a Movimenti Production#strapparelungoibordi Posted by (Z)ZeroCalcare on Thursday, June 17, 2021

Prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, Strappare lungo i bordi è la prima serie d’animazione di Zerocalcare e sarà ambientata nell’ormai noto universo narrativo dell’autore, dove non mancheranno personaggi cult come Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’iconico Armadillo, la cui voce sarà di Valerio Mastandrea.

Racconta Zerocalcare:

Era tanto tempo che giravo attorno all’animazione, anche divertendomi molto a sperimentare, facendo tutto da solo. Al tempo stesso mi sarebbe piaciuto alzare l’asticella, sfruttare di più il mezzo video in termini di regia, di movimento, mantenendo però il mio linguaggio e i miei temi e continuando ad avere il controllo totale sulla storia. In questo senso Netflix mi ha messo in condizione di lavorare in un modo che tiene insieme tutti i piani: libertà assoluta nei contenuti e nei linguaggi, possibilità di collaborare con persone più capaci di me, per raccontare una storia su una piattaforma accessibile ormai praticamente a tutti. Speriamo che tempo che la serie esce il mondo esista ancora più o meno come lo conosciamo.

