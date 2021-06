Windows 11 SE: cosa sappiamo sull’edizione dell’OS con forti limitazioni

Spunta anche Windows 11 SE, una versione del nuovo OS per aziende che dovrebbe introdurre alcune importanti limitazioni per gli utenti.

17—Giu—2021 / 8:59 AM

Si torna a parlare di Windows 11, questa volta i leaker hanno scoperto una versione alternativa del nuovo sistema operativo denominata ‘SE’. Windows 11 SE è un successore spirituale di Windows 10 Cloud Edition, ed è una versione dell’OS che consente all’utente di usare esclusivamente le app dello store ufficiale di Microsoft.

Il target di questa versione dovrebbero essere le aziende e le scuole. Si tratterebbe di una versione ‘light’ di Windows, in qualche modo, concettualmente simile a Chrome OS. Una versione di Windows 11 limitata alle app ufficiali dello store di Microsoft dovrebbe offrire maggiori garanzie sul fronte delle prestazioni e della sicurezza.

Ma l’amministratore potrà comunque disabilitare le restrizioni ai download da canali non ufficiali.

Considerato che Microsoft immagina questa versione per le aziende, sembra che l’amministratore potrà comunque consentire l’uso delle app di terze parti – e quindi anche scaricate da browser -, a patto che quest’ultima opzione venga autorizzata.

Inoltre dovrebbe essere relativamente facile passare da Windows 11 SE alle altre versioni pensate per professionisti, aziende e scuole (ossia Enterprise, Education e Pro for Workstations).

Windows 11 SE – sempre in assenza di una scelta diversa da parte dell’amministratore – dovrebbe anche limitare la gestione delle impostazioni, nascondendo alcune pagine e opzioni di personalizzazione.

Per il momento i dettagli di questa specifica edizione di Windows 11 sono ancora fumosi. Non resta che aspettare il 24 giugno per conoscere più dettagli sul nuovo ecosistema di Microsoft.

