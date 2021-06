Spider-Man: la nuova serie animata debutterà ad agosto

Il nuovo cartone animato su Spider-Man, intitolato Spidey and his amazing friends, arriverà ad agosto su Disney Channel negli USA.

Disney Channel e Disney Junior sono le reti che trasmetteranno dal 6 agosto (almeno negli Stati Uniti) la nuova serie animata di Spider-Man, intitolata Spidey and his Amazing Friends. Ad accompagnare il popolare supereroe nelle sue nuove avventure ci saranno personaggi come Gwen Stacy, Miles Morales, Black Panther, Hulk, Ms. Marvel.

Il pubblico a cui si rivolgerà la nuova serie animata di Spider-Man sarà giovanissimo, considerando che parliamo di bambini in età prescolare. Il cartone animato metterà al centro Peter Parker, Gwen Stacy e Miles Morales e le loro avventure come giovani eroi, al fianco di Hulk, Ms. Marvel e Black Panther, per combattere super nemici come Rhino, Doc Octopus ed il Green Goblin. Insieme impareranno che il lavoro di squadra fa la differenza.

Il cast vocale originale della serie include Benjamin Valic (Sonic the Hedgehog) come Peter Parker, Lily Sanfelippo (Disney Junior’s The Chicken Squad) nei panni di Gwen Stacy e Jakari Fraser (Ben Is Back) come Miles Morales.

La sigla di apertura sarà realizzata da Patrick Stump dei Fall Out Boy, che ha dichiarato: