J.J. Abrams lavorerà ad una docuserie dedicata agli UFO per Showtime

17—Giu—2021 / 8:14 AM

J.J. Abrams ha un rapporto molto particolare con la fantascienza, considerando che ha lavorato sia a Star Trek che a Star Wars, e che ha realizzato film come Super 8, e altro ancora: ora il popolare regista ha deciso di dedicarsi all’argomento fantascientifico per eccellenza, ovvero gli UFO, a cui dedicherà una docuserie che svilupperà per Showtime.

La docuserie di J.J. Abrams sugli UFO sarà divisa in quattro episodi, e sarà sviluppata assieme a Bad Robot e Glen Zipper. Il progetto arriverà entro quest’estate su Showtime, a partire dall’8 agosto. Ecco come è stata descritta la serie:

Verrà approfondita la nostra fascinazione per gli oggetti volanti non identificati, e tutto ciò che d’illegale influenza il Governo americano. Compagnie private e militari potrebbero possedere dei segreti riguardo ai fenomeni extraterrestri.

A dirigere la serie saranno Mark Monroe e Paul Crowder. A co-produrla invece sono stati chiamati Bad Robot e Zipper Bros Films. I produttori esecutivi saranno Kevin Lincoln, Maren Domzalski e Paul McGuire. La serie cercherà di approfondire la storia dei fenomeni ufologici, partendo dalla notizia rivelata dal New York Times nel 2017, secondo la quale il Pentagono ha cercato di tracciare segretamente gli UFO per anni.