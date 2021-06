xCloud: i giochi nextgen arriveranno sull’Xbox One grazie al Cloud, da Starfield a Forza Horizon 5

Durante la sua conferenza all’E3 Microsoft questo non l’aveva detto, eppure un post sul blog ufficiale dell’azienda non lascia grossi dubbi: i giochi next-gen per Xbox Series X e S arriveranno anche su Xbox One, grazie al servizio in xCloud.

Eh già, significa che Starfield arriverà anche su Xbox One, così come Forza Horizon 5 e tutti gli altri titoli più impegnativi, incluso l’esoso Microsoft Flight Simulator — che peraltro originariamente era stato annunciato anche su Xbox One, salvo poi diventare un’esclusiva next-gen.

Siete confusi? Comprensibile: xCloud non è ancora arrivato sulle console. Non conosciamo una data ufficiale, ma il servizio dovrebbe fare il debutto solamente tra qualche mese, entro la fine del 2021.

Per le milione di persone che giocano usando le console Xbox One, non vediamo l’ora di potervi raccontare di più su come potrete portare molti di questi giochi next-gen, come Microsoft Flight Simulator, sulla vostra attuale console grazie ad Xbox Cloud Gaming, proprio come sarà possibile sugli smartphone, sui tablet e sui browser

ha raccontato Will Tuttle, editor in chief di Xbox Wire, il magazine ufficiale della galassia Xbox.

Fino ad oggi sembrava che xCloud su console avrebbe avuto esclusivamente lo scopo di consentire ai giocatori di provare le demo dei titoli a cui sono interessati senza dover scaricarli ogni volta. Oggi appare evidente che le potenzialità di xCloud sono in realtà molto più ampie.

Recentemente Microsoft ha annunciato l’arrivo di un’app xCloud anche su alcune smart TV. Molto presto per giocare basterà un controller, una TV di ultima generazione e una buona connessione. L’era delle console sta per giungere al termine? Forse no, ma il futuro ha in serbo delle grandi novità per il gaming.