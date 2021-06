Fast and Furious 9: Jordana Brewster vuole uno spin-off al femminile

L'attrice Jordana Brewster, incalzata durante un'intervista, ha parlato della possibilità di uno spin-off al femminile di Fast and Furious.

Jordana Brewster è una delle grandi protagoniste della saga di Fast and Furious, e dopo Fast and Furious 9 sarebbe favorevole ad uno spin-off al femminile. Lo ha dichiarato durante un’intervista a SiriusXM, in cui ha parlato di questa idea.

Ecco le parole di Jordana Brewster sul Fast and Furious al femminile:

Con un progetto del genere potremmo riportare nel cast un sacco di donne che hanno partecipato alla saga: da Eva Mendes, a Helen Mirren, Charlize Theron, e poi ci sarebbero Nathalie Emmanuel, io e Michelle Rodriguez. Sarebbe bellissimo. Incrociamo le dita.

Di recente Vin Diesel ha parlato del fatto che Fast and Furious si concluderà dopo altri due film. Queste sono le parole dell’attore a riguardo:

Ogni storia merita il suo finale. So che molte persone vorrebbero che Fast and Furious non finisse mai, ma credo che tutte le belle cose debbano avere una conclusione. Ci sono diversi motivi ed elementi che porteranno al finale, perché questo franchise lo merita.

Fast 9, lo ricordiamo, arriverà dal 18 agosto al cinema, con delle anteprime nazionali per il pubblico previste per il 3 e 4 agosto.

