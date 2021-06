The Book of Vision arriverà nei cinema italiani l’8 luglio

The Book of Vision, il film che ha come produttore esecutivo Terence Malick, arriverà al cinema in Italia l'8 luglio.

Le sale cinematografiche italiane accoglieranno The Book of Vision l’8 luglio, questo è quanto è stato annunciato da RS Production, che porterà al cinema il mese prossimo il lungometraggio che ha tra i produttori esecutivi Terence Malick.

Qui sotto trovate il trailer italiano di The Book of Vision.

The Book of Vision, visionaria opera diretta da Carlo S. Hintermann con la produzione esecutiva di Terrence Malick, arriva nei cinema dall’8 luglio 2021, distribuito da RS Productions. Il film ha ricevuto una candidatura ai David di Donatello per i Migliori effetti visivi VFX a Renaud Quilichini e Lorenzo Ceccotti e ben 3 nomination ai Nastri D’Argento: Miglior Regista Esordiente, Miglior Montaggio e Migliori Costumi.

Dopo aver aperto la 35° edizione della Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, The Book of Vision esce sul grande schermo.

Il film è una produzione Citrullo International, con un cast formato da: Charles Dance, attore inglese star della serie TV Game of Thrones, Lotte Verbeek che ha già lavorato a The Black List, Outlander, I Borgia, Sverrir Gudnason protagonista di Borg McEnroe, Isolda Dychauk (I Borgia, Faust, TwoGirls) e Filippo Nigro.

Questa è la sinossi: