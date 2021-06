Monster Hunter Stories 2, nuovo trailer dall’E3 2021

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, il nuovo coloratissimo GDR ambientato nell'universo di Monster Hunter, si mostra in un nuovo trailer.

In occasione dello Showcase di questa sera, Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, il nuovo coloratissimo spin-off della serie Monster Hunter in arrivo il prossimo 9 luglio su Nintendo Switch.

Il video non svela molte informazioni in più sul titolo, ma ci permette di dare uno sguardo più approfondito alle atmosfere e al mondo di gioco. Nel corso dell’evento è stato annunciato anche il primo DLC gratuito, con il mostro Palamute, disponibile dal 15 luglio, a soli sei giorni dal lancio.

La demo del gioco sarà disponibile a partire dal 25 giugno 2021 per Nintendo Switch e sarà possibile trasferire i salvataggi della versione di prova nel gioco principale.

Schiudi, accudisci e vivi al fianco dei mostri come un vero Rider in questo divertentissimo RPG ambientato nel mondo di Monster Hunter.

Questo incredibile racconto comincia con la scomparsa di tutti i Rathalos del mondo. All’inizio della storia incontri una ragazza wyverniana che conosceva tuo nonno, il celebre Red. Le è stato affidato un uovo, ma nessuno sa cosa contenga. Mentre il destino del mondo è appeso a un filo, l’appassionante storia sulle Ali della distruzione comincia a diventare chiara.