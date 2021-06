Apple iMac M1: sempre più utenti segnalano un fastidioso difetto di produzione

Molti nuovi iMac con chip M1 sembrano avere un fastidioso problema di produzione. In breve: lo schermo è storto, complice un difetto d’assemblaggio. Il corpo del computer all-in-one non è perfettamente perpendicolare rispetto al suo stand. In alcuni casi il difetto è appena percepibile, in altri è estremamente marcato e fastidioso.

Un utente, ad esempio, ha spiegato di aver notato una differenza di circa 1 mm tra l’angolo destro e quello sinistro rispetto al piano. «Non è molto, ma è abbastanza da essere evidente».

Le testimonianze sono diverse, un video pubblicato su youtube dall’utente iPhonedo mostra abbastanza chiaramente la natura del problema. Il content creator ha spiegato di aver chiesto una sostituzione dell’iMac ad Apple.

Il problema, riporta Apple Insider, non sembra essere correggibile dall’utente. È necessario passare per l’assistenza. Non abbiamo numeri precisi sulla diffusione del difetto di fabbrica, ma a giudicare dalle segnalazioni emerse in queste ore, difficilmente si può parlare di un problema marginale.

Il consiglio dato da Apple Insider è di controllare tempestivamente se l’iMac 2021 appena acquistato presenta il difetto, in modo da non far passare il tempo entro cui è possibile chiedere la sostituzione del prodotto (ossia 14 giorni). Considerato che in alcuni casi la differenza di allineamento è relativamente minore, il difetto potrebbe venire notato soltanto dopo un uso prolungato del device.

Vista la diffusione del problema, non è inverosimile che Apple in futuro possa decidere di estendere il supporto per questo specifico difetto.