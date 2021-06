Xbox produrrà veramente un frigo a forma di Series X, trailer e data d’uscita

Microsoft fa sul serio, il minifrigo a forma di Xbox Series X si farà veramente. L’idea nasce da un vecchio meme, dato che il design della nuova console era stato fin da subito associato a quello di un voluminoso frigorifero. Meme che era stato abbracciato dalla stessa azienda, al punto che un frigo – seppur in edizione limitata e regalato ad un fan ‘fortunato’ – a forma di Series X era già stato realizzato.

Ma questa volta la cosa è diversa: non parliamo di un frigo a grandezza naturale, né di un progetto in edizione limitatissima. Il mini-frigo a forma di Xbox Series X dovrebbe essere disponibile per tutti. Per tutti quelli che lo desiderano e sono disposti a mettere mano al portafoglio, beninteso.

All’idea di creare veramente quest’accessorio si è arrivati pochi mesi fa, a causa di una battaglia su Twitter tra Microsoft Xbox e Skitties, il popolare brand delle caramelle alla frutta. Una sfida di popolarità a colpi di voti su un sondaggio. All’epoca era intervenuto il N.1 del marketing di Xbox, Aaron Greenberg, lanciando la bomba: “se ci fate vincere, il frigo che tanto volete lo facciamo veramente”. E così è stato.

Il mini-frigo a forma di Xbox Series X uscirà durante le vacanze natalizie del 2021. Non un frigo qualsiasi ma il “più potente mini-frigo al mondo”. Al punto che avrà anche la stessa “Velocity Cooling Architecture” del sistema di raffreddamento della console. Nel frattempo potete godervi un trailer di quest’insolita iniziativa.