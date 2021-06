Windows 10 andrà in pensione ad ottobre del 2025, la conferma dal sito ufficiale

Ormai non ci sono dubbi, a fine mese Microsoft presenterà un nuovo Windows. Nel frattempo l'azienda mette una data di scadenza a Windows 10.

Windows 10 doveva essere l’ultimo OS di Microsoft? Evidentemente l’azienda ha cambiato idea. Che Microsoft stia per annunciare una versione completamente inedita del suo sistema operativo sembra ormai piuttosto chiaro. Che si chiami Windows 11 o Windows Sun Valley, poco importa.

La novità è che ora abbiamo una vera e propria pistola fumante che ci indica che l’era di Windows 10, presto o tardi, giungerà alla fine. Eh già, perché nella pagine dedicata alle informazioni sul ciclo di vita dei suoi prodotti e servizi, per la prima volta in assoluto, Microsoft ha indicato quando terminerà il supporto a Windows 10: la data da segnare sul calendario è il 14 ottobre 2025. Ci sono delle eccezioni, a seconda delle versioni specifiche dell’OS, ma questa è la data indicata per le due principali, ossia Home e Pro.

Fino ad oggi Microsoft si era limitata ad indicare il termine al supporto di alcune specifiche build del sistema operativo.

Il prossimo 24 giugno Microsoft terrà un nuovo evento. In quell’occasione verrà presentata un importante novità sul futuro di Windows. Molto probabilmente si tratta del prossimo sistema operativo di Microsoft. Il CEO dell’azienda, Satya Nadella, ha promesso importanti novità, oltre che un ecosistema più vicino alle esigenze dei developer e dei creativi, specie sul fronte della monetizzazione.

