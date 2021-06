Windows Sun Valley è il nome ufficiale della prossima versione del sistema operativo?

Un nuovo indizio lasciato ‘per errore’ da Microsoft accende nuove ipotesi sul futuro nome ufficiale della prossima versione di Windows. Sembra proprio che l’OS potrebbe chiamarsi Windows Sun Valley, fino ad oggi si pensava che fosse solamente un nome in codice.

Mancano sempre meno giorni al prossimo importante evento di presentazione di Microsoft. Il 24 giugno l’azienda rivelerà una volta per tutte cosa ha in serbo il futuro per Windows. Sappiamo che arriverà un importante aggiornamento, quello che non è chiaro è se si tratti di una nuova versione di Windows 10 o se, al contrario, si possa parlare della prossima generazione dell’OS. Insomma, una sorta di Windows 11.

Si chiamerà davvero Windows Sun Valley? A questo punto sembra verosimile, dato che il nome ha fatto la sua comparsa nella meta descrizione della pagina pubblica dedicata alla ‘Gestione delle applicazioni Windows”. Meta descrizione che menziona esplicitamente il nomignolo Sun Valley.

Scopri come gestire le applicazioni su Windows 10 e Windows Sun Vally

si leggeva, fino a poche ore fa, nella meta descrizione sul sito ufficiale di Microsoft. Nel frattempo l’azienda è corsa ai ripari correggendo l’errore di distrazione.

È sicuramente presto per trarre conclusioni affrettate, ma una cosa – da questa ‘svista’ – sembra evidente: il prodotto che sarà presentato il prossimo 24 giugno è un OS separato da Windows 10. Windows Sun Valley potrebbe comunque essere un segnaposto, in vista del nome ufficiale. Ma se così non fosse, sembra che Microsoft intenda abbracciare lo stile di MacOS, da sempre privo di numeri ma con ogni versione del sistema operativo accompagnata da un nome specifico — come faceva del resto anche Android, con i suoi nomi di dessert.

Nel frattempo, un secondo rumor parla del possibile arrivo – a livello nativo – dell’emulazione delle app Android sulla prossima versione di Windows. Le novità potrebbero essere davvero molte.