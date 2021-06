Twelve Minutes sarà disponibile ad agosto 2021

Twelve Minutes, l’interessante avventura grafica realizzata da Luis Antonio in collaborazione con Annapurna Interactive, ha finalmente una data d’uscita. Il gioco sarà disponibile a partire dal 19 agosto 2021 in esclusiva per PC, Xbox Series s ed Xbox Series X.

Il protagonista è un uomo che torna a casa per cenare con la moglie. La situazione precipita quando irrompe in casa la polizia accusando la donna di omicidio e pestando a morte il marito. Quest’ultimo, però, anziché morire ritorna al preciso momento in cui sta per attraversare la porta di casa, ricordando tutto ciò che è successo: avrà 12 minuti di tempo per fare chiarezza sulla vicenda, esauriti i quali si ritroverà sempre al punto di partenza.Nel cast anche Willem Dafoe, James McAvoy e Daisy Ridley.

Vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile gratuitamente dal day one per tutti i possessori dell’abbonamento al servizio Xbox Game Pass.