Redfall è il nuovo gioco di Arkane: sarà un’esclusiva Xbox e PC

Redfall è il nuovo gioco di Arkane Studios, annunciato nel corso dell’evento di Xbox e Bethesda con un trailer. Il gioco sarà disponibile nell’estate del 2022 direttamente su Xbox Game Pass.

Il trailer d’annuncio, rigorosamente in CGI, ci introduce ai personaggi e al mondo di gioco. Il filmato, ci presenta infatti un gruppo di persone dotati di poteri magici a caccia di temibili e sanguinari vampiri. Ogni personaggio, inoltre, è in grado di padroneggiare delle armi dotate – molto probabilmente – di abilità diverse, ognuna estremamente caratterizzata dal punto di vista estetico.

Ad oggi le informazioni in nostro possesso non solo molte, ma da questo primo assaggio sembrerebbe trattarsi di un titolo in co op che ricorda molto da vicino per struttura Left 4 Dead. Restiamo quindi in attesa di scoprire ulteriori informazioni al riguardo per farci un’idea più chiara su questo nuovo progetto.