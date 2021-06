Monster Hunter: il poster italiano e le foto ufficiali del film con Milla Jovovich

Sony Pictures ha rilasciato le foto ufficiali e il poster italiano di Monster Hunter, la pellicola tratta dal popolare videogioco in arrivo il 17 giugno nei cinema.

Un po’ in ritardo rispetto a gran parte del mondo, ma meglio tardi che mai: ecco che Monster Hunter arriva al cinema anche in Italia e Sony Pictures, ovviamente, rilascia il nuovo poster e le foto ufficiali del film.

Le foto vedono i protagonisti Milla Jovovich e Tony Jaa in azione contro i temibili “mostri” che sono il fulcro anche del popolare videogioco di caccia e avventura di Capcom. In più, un paio di foto dei mostri e tre in cui vediamo il regista PWS Anderson dirigere sul set.

L’ultimo film diretto da Paul W. S. Anderson e con protagonisti Milla Jovovich e Tony Jaa arriverà difatti nei cinema e non direttamente in digitale come si pensava, con un’uscita fissata al 17 giugno. La pellicola è tratta dalla popolare serie di videogiochi di caccia fantasy e avventura dal titolo omonimo, di cui è appena uscito un nuovo episodio su Nintendo Switch, Monster Hunter Rise.

Questa la sinossi ufficiale:

Dietro al nostro mondo, ce n’è un altro: un mondo popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra speciale vengono trasportati tramite un portale dal nostro mondo al nuovo, rimangono senza parole. Nel suo disperato tentativo di tornare a casa, il coraggioso tenente incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere in questa terra ostile. Di fronte a implacabili e terrificanti attacchi da parte dei mostri, i guerrieri si uniscono per combattere e trovare un modo per tornare a casa.

