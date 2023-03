La Sirenetta: poster italiano e foto ufficiali del live action Disney

La rivisitazione in live-action del Classico La Sirenetta sarà dal 24 maggio nelle sale cinematografiche italiane: ecco poster e foto ufficiali.

The Walt Disney Company Italia presenta il poster italiano e le foto ufficiali de La Sirenetta, rivisitazione in live-action del classico d’animazione diretta da Rob Marshall che arriverà il 24 maggio nelle sale italiane.

La Sirenetta racconta la popolare storia di Ariel, una bellissima e vivace giovane sirena in cerca di avventura. Ariel, figlia più giovane di Re Tritone nonché la più ribelle, desidera scoprire di più sul mondo al di là del mare e, mentre esplora la superficie, si innamora dell’affascinante principe Eric. Alle sirene è vietato interagire con gli umani, ma Ariel deve seguire il suo cuore e stringe un patto con la malvagia strega del mare Ursula, che le offre la possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma, mettendo però in pericolo la sua vita e la corona di suo padre.

Il film è interpretato dalla cantante e attrice Halle Bailey (grown-ish) nel ruolo di Ariel, Jonah Hauer-King (Un viaggio a quattro zampe) nel ruolo del principe Eric, Noma Dumezweni (Il Ritorno di Mary Poppins) nel ruolo della regina Selina, Art Malik (Homeland – Caccia alla spia) nel ruolo di Sir Grimsby, e con il vincitore del premio Oscar Javier Bardem (Non è un paese per vecchi) nel ruolo di Re Tritone e la due volte candidata all’Academy Award Melissa McCarthy (Copia originale, Le amiche della sposa) nel ruolo di Ursula.

La Sirenetta è diretto dal candidato all’Oscar Rob Marshall (Chicago, Il Ritorno di Mary Poppins), con una sceneggiatura del due volte candidato all’Oscar David Magee (Vita di Pi, Neverland – Un sogno per la vita). Le musiche delle canzoni sono composte dal pluripremiato agli Academy Awards Alan Menken (La Bella e la Bestia, Aladdin), con i testi di Howard Ashman e i nuovi testi del tre volte vincitore del Tony Award Lin-Manuel Miranda. Il film è prodotto dal due volte vincitore dell’Emmy Marc Platt (Jesus Christ Superstar Live in Concert, Grease: Live!), da Lin-Manuel Miranda, dal due volte vincitore dell’Emmy John DeLuca (Tony Bennett: An American Classic) e da Rob Marshall, mentre Jeffrey Silver (Il Re Leone) è il produttore esecutivo della pellicola.

