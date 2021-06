Star Wars Jedi: Fallen Order, ecco come richiedere gratuitamente la copia digitale per PS5 e Xbox Series X

Star Wars Jedi: Fallen Order arriva ufficialmente su PS5 e Xbox Series X/S. Avete già la versione old-gen? Ecco come richiedere gratuitamente una copia digitale.

Se volete portare le avventure di Cal Kestis sulla vostra console di nuova generazione, grazie all’aggiornamento di venerdì, EA vi dà uno strumento in più. Se avete il videogioco su disco, il publisher vi consente di richiedere gratuitamente una copia digitale di Star Wars Jedi: Fallen Order.

La procedura è piuttosto semplice. Non dovete fare altro che visitare questa pagina del sito ufficiale di Electronic Arts e selezionare l’icona con la console di nuova generazione che possedete. A quel punto selezionate “Codes and Promotions” e, quindi, “Replace disc with code” e “Select Contact Option”.

Arrivati a questo punto vi troverete davanti ad un form per inoltrare la vostra richiesta di conversione della copia fisica con una copia digitale dell’apprezzata avventura ambientata nell’universo di Star Wars.

Una volta compilato e inviato il form, dovreste venire contattati da EA in circa 72 ore. Se avete già giocato alla versione old-gen – magari completando obiettivi/trofei e raccogliendo i diversi collezionabili – nessuna paura. Troverete tutti i vostri salvataggi e i progressi fatti anche su PS5 e Xbox Series X/S.

La versione next-gen introduce la risoluzione 4K con HDR e, con la modalità apposita, porta le performance a 60 fps, riducendo anche di molto i tempi di caricamento – punto dolente della versione originale del gioco. Sarà possibile abilitare una modalità performance, abbassando la risoluzione a 1440p per poter avere il frame rate a 60 fps.