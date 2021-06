She-Hulk: nella serie TV ci sarà anche il figlio di Hulk (rumor)

Gli appassionati Marvel sono curiosi di vedere le prossime serie TV della Casa delle Idee, dopo i successi di Wandavision, The Falcon and the Winter Soldier, e del nuovo arrivato Loki, e curiosità la suscita anche She-Hulk, ancora di più dopo che è stato rivelato che nella serie TV potrebbe esserci anche il figlio di Hulk.

In un report di The Direct è stato scritto che in She-Hulk potrebbe comparire Skaar, si tratta del figlio di Hulk, o meglio di Bruce Banner, avuto con Caiera a Sakaar. Il character è apparso per la prima volta nei fumetti in Planet Hulk.

La Disney o i Marvel Studios non hanno però confermato questa indiscrezione. Staremo quindi a vedere. Le riprese di She-Hulk sono iniziate da poco, e Mark Ruffalo è già sul set per interpretare di nuovo Hulk. La serie debutterà su Disney+ e consisterà in dieci episodi.

Il cast ha come protagonista Tatiana Maslany. Non sono state diffuse notizie sulla trama di She-Hulk, ma quello che sappiamo è che la serie TV tratterà delle origini di She-Hulk, nel momento in cui Jennifer Walters riceve una trasfusione di sangue da suo cugino, Bruce Bunner, che finirà per trasformarla nella creatura super-forzuta.