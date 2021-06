Windows Sun Valley, un trailer Lo-Fi con le musiche d’avvio dei precedenti sistemi operativi

Microsoft sta riuscendo a creare un discreto hype per la prossima versione del sistema operativo. Il che ci stupisce dato che stiamo parlando, beh, di Microsoft. L’azienda ha appena condiviso un nuovo video che fa da preludio alla conferenza prevista per il prossimo 24 giugno. Si tratta di una compilation delle principali musiche d’avvio delle precedenti versioni di Windows, rallentate del 4000% in modo da creare una melodia che fa il verso alle rilassanti musiche Lo-Fi — anche se a noi, a tratti, ricorda la colonna sonora disturbante di qualche film di Rob Zombie, come le Streghe di Salem.

Il video include i suoni d’avvio di Windows 95, Windows XP e 7, distorte a dovere e rallentate del 4.000%. Curiosamente il video dura esattamente 11 minuti, il che probabilmente non è una coincidenza.

Vi ricordiamo che in questi giorni si sta parlando moltissimo del possibile nome ufficiale del prossimo OS di Microsoft. Le tesi sono due: Windows 11 o Windows Sun Valley.

Nella giornata di ieri è stato scoperto un riferimento esplicito a Windows Sun Valley nella meta descrizione di una pagina del sito di Microsoft, il che ha portato all’ipotesi che non si tratti di un semplice nome in codice. Altri indizi, come la durate di questo video, fanno invece pensare ad una scelta più conservatrice e quindi al nome Windows 11.

Lo scopriremo molto presto: Microsoft presenterà la nuova versione del suo sistema operativo con un evento previsto per il prossimo 24 giugno — che per inciso si terrà alle 11 AM ET, un altro indizio?