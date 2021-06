Tesla Model S Plaid: ecco com’è giocare a Cyberpunk 2077 all’interno dell’auto

Nella giornata di ieri Tesla ha mostrato al pubblico la nuova Model S Plaid e sì, l’azienda ha riservato un po’ di spazio alle potenzialità della console di gioco integrata all’interno dell’auto. Come promesso, il sistema della Model S – che poggia su CPU e GPU di AMD – è in grado di riprodurre alcuni videogiochi di ultima generazione, incluso Cyberpunk 2077.

Non è mai esistita un’auto che avesse questo tipo di tecnologia, parliamo di un intrattenimento di altissimo livello, questo è esattamente il tipo di potenza offerta dalla nuova Playstation 5. Sì, può riprodurre Cyberpunk e pure ad un alto frame-rate, sarà in grado di tenere i 60fps su giochi di ultima generazione

ha detto Elon Musk durante la presentazione.

Fino a pochi giorni fa non conoscevamo le specifiche tecniche della console di gioco integrata all’interno della nuova Tesla Model S Plaid, oggi – grazie ad un annuncio di AMD – sappiamo che l’infotainment può contare su 10 teraflops di potenza.

Durante l’evento di presentazione, l’azienda ha anche mostrato dei controller brandizzati Tesla. Molto probabilmente – almeno per il momento – sono soltanto dei dummy model, ossia dei prototipi dimostrativi non funzionanti. Non a caso, per tutta la durata della presentazione il gioco è stato riprodotto esclusivamente usando un controller della Xbox Series X.

