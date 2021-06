Aquaman 2 s’intitolerà Aquaman and the Lost Kingdom

James Wan attraverso una foto su Instagram ha rivelato il titolo di Aquaman 2, che sarà Aquaman and the Lost Kingdom.

11—Giu—2021 / 8:35 AM

James Wan ha appena rivelato il titolo di Aquaman 2, e lo ha fatto durante un incontro per la produzione del lungometraggio sequel: il titolo del nuovo film sarà Aquaman and the Lost Kingdom. Il riferimento al regno probabilmente va proprio ad Atlantide, ma potrebbero esserci anche più significati legati.

Qui sotto trovate la foto di James Wan con il titolo di Aquaman 2.

Un aspetto particolare è il fatto che ormai i cinecomics non utilizzino più i numeri progressivi per indicare i film sequel, una tendenza iniziata già negli anni Novanta con Batman: Il Ritorno. Di recente Patrick Wilson aveva provato a descrivere il nuovo film su Aquaman, assicurando che si sarebbe trattato di qualcosa di molto più grande rispetto al primo lungometraggio. Ecco le sue parole:

Penso che ogni volta che con James Wan si faccia un sequel, si parli di un qualcosa più grande e migliore rispetto al primo film. Sarà più forte, divertente, con più azione, verrà sviluppato maggiormente il personaggio, sarà qualcosa di molto bello. Sarà davvero divertente, super divertente.

Oltre a Jason Momoa che sarà il protagonista, il cast di Aquaman 2 comprende anche Amber Heard, che vestirà di nuovo i panni di Mera, Dolph Lundgren che sarà il padre di Mera, il Re Nereus, e poi ci sarà ancora Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Black Manta.