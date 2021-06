Free Guy: l’ultimo trailer del film con Ryan Reynolds

Arriverà nelle sale cinematografiche il 13 agosto il nuovo film con Ryan Reynolds intitolato Free Guy, e di cui è stato da poco diffuso l’ultimo trailer che presenta il lungometraggio realizzato dai 20th Century Studios, e che ha subito diversi spostamenti a livello di distribuzione.

Ecco l’ultimo trailer dedicato a Free Guy.

Mentre questa è la sinossi del film:

Guy è il cassiere di una banca, ed il giorno in cui viene derubata per 17 volte si rende conto che qualcosa non va. Guy scopre allora di essere il personaggio non giocante di un videogioco open world, e che l’intera esistenza è minacciata. Perciò decide di allearsi con l’avatar di un umano, Molotov Girl interpretata da Jodie Comer, per salvare il suo mondo e impedire ai creatori del videogioco di distruggerlo. Successivamente il protagonista capirà quanto potere si può accumulare sfruttando a proprio vantaggio le regole del gioco pur non essendo un supereroe e senza utilizzare la forza e la violenza.