Criptovalute, ora El Salvador vuole costruire una “miniera” geotermica

El Salvador è da ieri il primo Paese ad aver concesso al Bitcoin lo status di valuta legale, ora il Presidente Nayib Bukele annuncia esaltato l’intenzione di costruire delle fattorie di mining in prossimità della stazione geotermica locale, così da assicurarsi che il sistema blockchain alimentato localmente sia virtualmente a emissioni zero.

Con un tweet, il leader governativo ha annunciato di aver ordinato al presidente della LaGeoSV, l’azienda geotermica nazionale, di predisporre l’area perché vengano consolidate strutture capaci di generare criptovalute adoperando la sola possanza del vulcano di zona.

Our engineers just informed me that they dug a new well, that will provide approximately 95MW of 100% clean, 0 emissions geothermal energy from our volcanos 🌋

Starting to design a full #Bitcoin mining hub around it.

What you see coming out of the well is pure water vapor 🇸🇻 pic.twitter.com/SVph4BEW1L

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021