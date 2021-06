Chucky: un teaser fa sentire la voce iconica di Brad Dourif

Brad Dourif è la voce originale da sempre legata alla figura di Chucky, la bambola assassina, e Don Mancini, grazie ad un breve teaser, ha fatto ascoltare ad i fan un estratto di quella che sarà la performance di Dourif nella serie TV dedicata al personaggio.

Qui sotto trovate il teaser di Chucky con la voce di Brad Dourif.

OUR OSCAR-NOMINATED ICONIC HORROR VILLAINS RETURN THIS FALL on ⁦ @SYFY ⁩ ⁦ @JenniferTilly ⁩ #BradDourif #Chucky pic.twitter.com/o8Nu5Rj5Nw

Mentre questo è un piccolo filmato d’anteprima.

I love working with the uber-talented ⁦@1ZackaryArthur⁩! See him this fall starring on CHUCKY ⁦@SYFY⁩ ⁦@USA_Network⁩ pic.twitter.com/uYZ4q8LJzr

— Don Mancini (@RealDonMancini) June 10, 2021