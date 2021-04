Chucky: Alex Vincent farà parte della serie TV

Nella serie TV dedicata a Chucky saranno presenti anche attori storici del franchise, e tra questi ci sarà anche Alex Vincent, che ritornerà assieme a Christine Elise McCarthy. Vincent interpretò Andy nel primo film della saga, stiamo parlando del bambino che è stato perseguitato dalla bambola assassina nel primo capitolo del franchise. Mentre la McCarthy ha interpretato la sorella di Andy, Kyle.

Vincent con la partecipazione alla serie TV entra a far parte per la quinta volta della saga de La Bambola assassina, considerando che è apparso nei primi due film, e che ha fatto un’apparizione in Curse of Chucky ed in Cult of Chucky.

Lo show vedrà altri ritorni eccellenti, infatti Brad Dourif presterà ancora una volta la sua voce alla bambola protagonista, inoltre torneranno anche Jennifer Tilly nei panni della sua sposa, Tiffany Valentine e Fiona Dourif come Nica Pierce, personaggio apparso nei sequel La maledizione di Chucky (2013) e Il culto di Chucky (2017). Completano il cast Zackary Arthur, Teo Brione, Alyvia Alyn Lind, Björgvin Arnarson, e la star di Final Destination Devon Sawa.

La storia raccontata sarà in continuity con i film, fungendo quindi da proseguimento e inizierà con una tranquilla svendita di città, dove sarà presente una bambola vintage di Chucky. Da qui l’iconico personaggio seminerà morte e terrore nella cittadina, richiamando alleati e nemici del suo passato e minacciando di rivelare le sue origini.