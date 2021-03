Chucky: Fiona Dourif entra nel cast della serie TV

Entertainment Weekly ha rivelato che Fiona Dourif entra a far parte del cast della serie TV dedicata a Chucky, la Bambola Assassina. L’attrice era già apparsa nel franchise, e riprenderà i panni del personaggio di Nica.

Nica è già apparsa nei lungometraggi dedicati a Chucky, usciti nel 2013 e nel 2017. Fiona Dourif è la figlia di Brad Dourif, l’attore che presta la sua voce per il personaggio di Chucky, ruolo che ha occupato fin dal primo film del franchise, uscito nel 1988.

Tra gli altri membri del cast della serie TV ci sono Zackary Arthur, Teo Brione, Alyvia Alyn Lind, Björgvin Arnarson, e la star di Final Destination Devon Sawa. Chucky è prodotto dall’UCP ed ha come produttore esecutivo e showrunner Don Mancini. Gli altri produttori della serie sono David Kirschner, Harley Peyton, Nick Antosca, e Alex Hedlund. Mentre Mancini dirigerà anche il primo episodio.

Chucky si prepara ad arrivare per la prima volta su Syfy, e sarà in continuità con i film, fungendo da proseguimento della storia. La serie inizierà con una bambola di Chucky vintage presente ad una svendita suburbana. Da qui il character demoniaco getterà nel caos una tranquilla cittadina americana. Mentre una serie di omicidi spiana la strada per smascherare le ipocrisie cittadine, l’arrivo di nemici e alleati dal passato di Chucky minaccia di rivelare la verità dietro gli omicidi. Anche le origini della bambola demone, che una volta era un bambino apparentemente normale, corrono il rischio di essere svelate.