NFT, Mythical Games sta sviluppando un videogioco ibridato al blockchain

I non-fungible token (NFT) non sono più ai massimi storici che avevano toccato poco più di un mese fa, tuttavia la criptoarte dimostra ancora oggi di essere un percorso interessante per tutti coloro che vogliono puntare sui collezionabili digitali. Ecco dunque che scende in campo Mythical Games, startup della provincia di Los Angeles che vuole consolidare un videogioco molto simile a Fall Guys, ma con mappe e schemi di gioco profondamente personalizzabili e skin talmente varie da fare invidia a Fortnite: Blankos.

Per concretizzare il sogno, l’azienda ha appena ottenuto 75 milioni di dollari da parte di WestCap, 01 Advisors, Bilibili, Gary Vaynerchuk, la famiglia Glazer, Moore Capital e Redbird Capital, con il risultato che in toto gli sviluppatori hanno accumulato la bellezza di 120 milioni di dollari.

Stando alle previsioni, Blankos dovrebbe offrire un servizio capace di ibridare tradizione e innovazione, permettendo agli utenti di effettuare acquisti ingame sia con criptovalute che con normale carta di credito, acquisti che poi possono essere anche rivenduti sotto forma di NFT sui portali appositi.

In maniera del tutto prevedibile, gli occhi degli addetti ai lavori non sono tanto puntati sul titolo in sé, quanto sul motore di gioco che Mythical Games sta imbastendo, il “Mythical Economic Engine” che potrebbe in futuro essere usato come impalcatura di base anche per altri prodotti, magari sviluppati da terzi.

Anche qualora il sistema dovesse dimostrarsi poco interessante, Blankos offrirà al mondo intero uno spaccato di quello che i NFT hanno da offrire alle casse dei publisher videoludici, molti dei quali non vedono l’ora di intavolare nuove strategie con cui salassare i propri clienti.

Potrebbe anche interessarti: