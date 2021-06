M1X MacBook Pro, Apple potrebbe averne ufficiosamente confermato l’esistenza

La testata 9to5mac ha notato – maniacalmente – un dettaglio minore nascosto nel codice di un video YouTube presente sul canale ufficiale dell’Apple Worldwide Developers Conference (WWDC): la clip incriminata nascondeva al suo interno delle tag che menzionano di sfuggita un misterioso M1X e un ipotetico M1X MacBook Pro.

Chi ha caricato il video ha impostato tutte le parole di riferimento del caso, elencando quei prodotti che sono stati presentati in occasione dell’evento di questo lunedì. Proprio questo dettaglio suggerisce come, in fondo, l’azienda di Cupertino stesse in effetti pensando di annunciare ufficialmente il suo prossimo MacBook Pro, piano che dev’essere poi sfumato all’ultimo.

Non solo, da quelle brevi tag si evince anche che il prossimo laptop dell’azienda sarà alimentato, come suggerito da precedenti voci da corridoio, da un chip inedito che dovrebbe rappresentare una versione potenziata dell’attuale modello M1, ovvero l’M1X.

Come abbiamo già riportato in passato, tutti gli indizi danno a indicare che la nuova generazione dei MacBook Pro si presenterà come un incrocio tra futuro e passato. Lo strumento dirà addio alla controversa Touch Bar per tornare a uno stile più tradizionale, senza contare che verranno fortunatamente reintrodotte la porta HDMI e il lettore di card SD.

Non solo, a fare ritorno ci saranno anche gli accessori MagSafe, ovvero quei caricabatterie con cavetto magnetico che hanno fatto la storia del brand e che erano tanto comodi a chi manifesta la tendenza a inciampare regolarmente nei cavi di corrente ben tesi.

