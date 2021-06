Google presenterà il primo Pixel con schermo pieghevole tra pochi mesi?

09—Giu—2021 / 10:31 AM

Il segmento degli smartphone pieghevoli è tutto fuorché saturo, c’è ancora molto spazio e Google non intende tirarsi indietro: il primo smartphone Pixel con schermo pieghevole potrebbe arrivare già entro la fine del 2021, stando al portale specializzato TheElec.

Il fornitore dello schermo – non che sia una sorpresa – sarà Samsung, che dalla sua ha l’esperienza e il know-how acquisiti con i suoi Galaxy Z Fold e Z Flip. Il colosso coreano fornirà schermi pieghevoli anche per Vivo e Xiaomi, stando agli ultimi rumor.

Il primo Pixel con schermo pieghevole dovrebbe venire presentato non più tardi di questo autunno e quindi tra pochi mesi.

Negli anni si sono susseguiti diversi indizi sulle reali ambizioni di Google nel campo dei device pieghevoli. Nel 2019 Mountain View aveva pubblicato un brevetto per uno schermo pieghevole, all’epoca l’azienda aveva spiegato di non aver ancora trovato un uso pratico per la tecnologia.

La situazione sarebbe mutata velocemente: internamente il progetto per il primo smartphone pieghevole di Google è chiamato ‘Passport‘. Chissà se si tratta di un possibile indizio sul form-factor scelto dall’azienda: il passaporto ricorda un design a libretto, come quello del Samsung Galaxy Z Fold.

Il progetto aveva, poi, fatto un ulteriore comparsata sulla stampa specializzata il mese scorso, quando nel codice di Android 12 erano stati scoperti alcuni riferimenti ad un misterioso – e non ancora annunciato – smartphone pieghevole, assieme ad altri indizi su due altri nuovi smartphone — presumibilmente il Pixel 6 e il Pixel 5a 5G. Il primo Pixel pieghevole dovrebbe avere uno schermo da 7,6 pollici.